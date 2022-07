Albania i Macedonia Północna rozpoczynają negocjacje akcesyjne z Unią Europejską

We wtorek rozpoczynają się negocjacje akcesyjne Unii Europejskiej z Albanią i Macedonią Północną. - To historyczny moment - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rozpoczęcie formalnych negocjacji umożliwiających dwóm krajom bałkańskim dołączenie do UE jest przełomem. Pierwotnie miało to nastąpić w 2018 roku, jednak pomimo rekomendacji Komisji Europejskiej najpierw parlamenty Niemiec i Holandii, potem władze Francji , a następnie rząd Bułgarii kolejno wstrzymywały proces z różnymi oczekiwaniami wobec dwóch krajów dotyczącymi reform gospodarczych, politycznych i prawnych. Ostatecznie jednak udało się znaleźć w każdej sprawie porozumienie.

Jak powiedziała w Brukseli Ursula von der Leyen, po wtorkowej konferencji międzyrządowej Komisja Europejska i zespoły negocjacyjne z Albanii i Macedonii Północnej przystąpią do pracy. - To historyczny moment - mówiła.

- Rozpocznie się przegląd dorobku prawnego Unii Europejskiej. To pierwszy krok w tym procesie. To umożliwi Albanii i Macedonii Północnej zapoznanie się z prawami i obowiązkami naszej Unii. Od traktatów, przez ustawodawstwo, po umowy międzynarodowe. Zrobimy to bardzo szybko - zapowiedziała szefowa KE.