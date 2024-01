Jak to możliwe, że od samolotu odpadł fragment kadłuba? Pięć kluczowych pytań

Co właściwie oderwało się od kadłuba?

Jak opisuje BBC, Boeing 737 MAX 9 został zamówiony przez wiele różnych linii lotniczych. To od nich zależy, w jaki sposób zdecydują się rozłożyć miejsca dla pasażerów w samolocie. Od liczby tych miejsc zależy też liczba wyjść ewakuacyjnych. W praktyce oznacza to, że firma Boeing stworzyła wszystkie maszyny typu MAX 9 z przestrzeniami na dodatkowe wyjścia awaryjne. Jeśli dana linia ich nie potrzebuje, w tym miejscu mogą być zamontowane np. specjalne panele. W przypadku piątkowego zdarzenia w samolocie Alaska Airlines oderwał się właśnie taki panel. Nie siedział przy nim żaden pasażer.

Jak to się stało, że kawałek panelu odpadł od kadłuba?

BBC podaje, że linie American Airlines otrzymały ten samolot 31 października 2023 roku. Od tego czasu w ciągu miesiąca wykonywał on około stu lotów. Mało prawdopodobne jest więc, by w grę wchodziło zużycie maszyny.

Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), która wszczęła śledztwo w sprawie, nie podejrzewa również wady konstrukcyjnej. Typ panelu, który odpadł od kadłuba, stosowany był już od 2006 roku w starszych samolotach Boeing 737 i nie odnotowano dotąd innych poważnych problemów. Oznacza to, że śledczy prawdopodobnie skupią się głównie na tym, czy ten konkretny panel nie był wadliwy lub czy został prawidłowo zamontowany. Odnalezienie go da więc śledczym sporo ważnych wskazówek co do przyczyn zdarzenia. Panel znalazł w swoim ogródku nauczyciel z Portland.