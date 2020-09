"Godna ubolewania", "nie ma legitymacji do rządzenia". Reakcje na tajną inaugurację Łukaszenki

Kolejne państwa informują, że nie uznają Alaksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi mimo jego środowej inauguracji. Berlin chce jak najszybszego uzgodnienia sankcji wobec Białorusi przez Unię Europejską. Liderka białoruskiej opozycji nazwała wydarzenie "farsą", a Litwa wzywa do przeprowadzenia kolejnych wyborów. Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy przeprowadzi pilne konsultacje, by określić stanowisko wobec politycznego statusu Alaksandra Łukaszenki.

"Pompatyczne ceremonie nie stworzą iluzji legitymizacji"

Zdaniem szefa litewskiej dyplomacji Łukaszenka, który złożył przysięgę na niezapowiedzianej ceremonii, stara się imitować "to, czego nie ma w rzeczywistości", co przyczynia się do represji władz wobec ludności. Według Linkevicziusa ta inauguracja Łukaszenki nie poprawia sytuacji w kraju i "jest godna ubolewania".

"Słowacja jest po stronie obywateli Białorusi"

Konsultacje na Ukrainie

"Białoruskie społeczeństwo obywatelskie ma pełne poparcie Republiki Czeskiej"

"Nadal będziemy pociągać Łukaszenkę do odpowiedzialności"

"Nadal będziemy pociągać go (Łukaszenkę) do odpowiedzialności za przemoc i represje wobec przeciwników politycznych i pokojowo zachowujących się demonstrantów" - podkreśliła Linde.

Kreml: nie znaliśmy daty inauguracji

Pytany o to, czy Putin był zaproszony do Mińska na uroczystość, rzecznik Kremla odpowiedział, że o ile mu wiadomo, na ceremonii nie przewidywano obecności przywódców zagranicznych. Pieskow powiedział również, że nie wie, czy Putin zadzwoni do Łukaszenki, by złożyć mu życzenia z okazji inauguracji. Jak przypomniał, po wyborach prezydenckich w sierpniu Kreml pogratulował Łukaszence ich wyniku.