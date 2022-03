Łukaszenka zapewnia, że Białoruś nie zamierza przyłączyć się do rosyjskich operacji militarnych na Ukrainie

Białoruś nie zamierza przyłączać się do rosyjskich "operacji militarnych" na Ukrainie - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Na ukraińskie obwody spadają jednak rosyjskie pociski wystrzelone z terytorium białoruskiego. Władze w Kijowie ostrzegły wcześniej, że należy przygotowywać się do inwazji białoruskich wojsk. Obrona terytorialna regionu czernihowskiego poinformowała, że białoruskie wojsko już wkroczyło do obwodu czernihowskiego. Wyższe szczeble wojskowe nie potwierdziły na razie tej informacji.

Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że jego kraj nie zamierza przyłączyć się do rosyjskich operacji militarnych na Ukrainie. Zaprzeczył także, że wojska rosyjskie atakują Ukrainę również z terytorium Białorusi.

Przedstawiciel amerykańskiego wywiadu przekazał jednak w poniedziałek agencji AP, że białoruskie wojska najprawdopodobniej dołączą do rosyjskich sił dokonujących inwazji na Ukrainę. Miałoby to zależeć od efektów rosyjsko-ukraińskich rozmów. Białoruś nie wzięła do tej pory bezpośredniego udziału w wojnie przeciwko Ukrainie, mimo wyrażanego poparcia dla rosyjskiej agresji i udostępniania białoruskiej ziemi rosyjskim oddziałom.

Władze Ukrainy: Rosja wystrzeliła z terytorium Białorusi rakiety Iskander. NAGRANIE Z NIEDZIELI TVN24

Również władze w Kijowie są zdania, że inwazję na Ukrainę mogą przypuścić także wojska białoruskie. Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko powiedział w niedzielę wieczorem, że powinny się do tego przygotować przede wszystkim trzy obwody: wołyński, rówieński i żytomierski.

We wtorek oddział obrony terytorialnej w obwodzie czernihowskim, graniczącym z Białorusią, przekazał, że białoruskie wojsko wkroczyło na ten obszar. Rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej (Północ) Witalij Kyryłow nie ujawnił jednak żadnych szczegółów, a wyższe szczeble informacji na razie nie potwierdziły.

Czernihów: rakieta uderzyła w budynek mieszkalny. Wybuchł pożar 28.02. TELEGRAM / dsszzi_official

Również we wtorek sztab generalny w Kijowie poinformował, że "niektóre pododdziały jednostek sił zbrojnych Białorusi zaczęły przemieszczać się do granicy państwowej Ukrainy w kierunku Wołynia". W komunikacie sztabu podano, że terytorium Białorusi nadal jest wykorzystywane do lotów bojowych rosyjskich samolotów, atakujących infrastrukturę wojskową na Ukrainie.

Lotnisko w Żytomierzu ostrzelane z terytorium Białorusi

W niedzielę wieczorem z terytorium Białorusi zostało ostrzelane lotnisko w Żytomierzu. Jak poinformowały władze w Kijowie, do ataku użyto pocisku typu Iskander.

Dym nad ostrzelanym lotniskiem w Żytomierzu Facebook/Anton Heraszczenko

Mieszkańcy Czernihowa, od początku ataku Rosji na Ukrainę (24 lutego) relacjonowały, że ostrzały są prowadzone z terytorium Białorusi. Wojsk białoruskich w mieście jednak jak dotąd nie widzieli.

Rosja skoncentrowała 30 tysięcy żołnierzy na terytorium Białorusi

Przed atakiem na Ukrainę na terytorium Białorusi Rosja skoncentrowała - według obliczeń zachodniego wywiadu - co najmniej 30 tysięcy żołnierzy. Oficjalnie zostali tam przerzuceni w celu przeprowadzenia manewrów Związkowa Stanowczość-2022. Wojska rosyjskie nie opuściły jednak Białorusi po zakończeniu ćwiczeń.

