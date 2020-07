Łukaszenka: poradziliśmy sobie z tą biedą

We wtorek Alaksandr Łukaszenka - jak podano na stronie prezydenta - spotkał się z "aktywem" Mińska. W spotkaniu uczestniczyli między innymi lokalni urzędnicy i przedstawiciele firm.

Wspomniał, że w czasie pandemii Mińsk był "najbardziej problematycznym miastem". - Ponieważ populacja wynosi dwa miliony i ruch jest ogromny. Biorąc pod uwagę, że nie zamykaliśmy granic i nie zapędzaliśmy ludzi do mieszkań - stwierdził prezydent i podkreślił, że najważniejsze jest zapobieganie panice.

Brak statystyki z regionów

Białoruska sekcja Radia Swoboda, powołując się na anonimowe wypowiedzi lekarzy, informowała wcześniej, że nie wszystkim chorym stawiana jest odpowiednia diagnoza. "Ministerstwo zdrowia nie dodaje do statystyk dotyczących ofiar tych zainfekowanych, u których wyeliminowano koronawirusa, a oni, mimo wszystko, zmarli" - przekazało Radio Swoboda.

"Cywilizowany świat oszalał"

Łukaszenka od po początku pandemii w marcu podchodził we właściwy sobie sposób do zagrożenia epidemiologicznego. - To nic innego jak psychoza. Cywilizowany świat oszalał – mówił 19 marca prezydent w czasie spotkania z udziałem przedstawicieli rządu i środowisk lekarskich.