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Świat

Ludzie Zełenskiego w Mińsku. Łukaszenka: nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami

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Alaksandr Łukaszenka
Rosja znów chce wciągnąć Białoruś do wojny? Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło wideo: TVN24 BiŚ
Źródło zdj. gł.: KRISTINA KORMILITSYNA/EPA/PAP
Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka powiedział, że spotkał się z przedstawicielami Wołodymyra Zełenskiego - podała Ukraińska Prawda. Wcześniej przepraszał on za swoje ostre słowa pod adresem Kijowa, a prezydent Ukrainy postawił Mińskowi ultimatum w sprawie rosyjskich dronów.

"Niedawno byli tu [w Mińsku - red.] przedstawiciele Zełenskiego. Powiedziałem im wprost: przekażcie swojemu prezydentowi, że jeśli myśli, że można nas wciągnąć w wojnę, to powinien rozumieć, że charakter wojny znacznie się zmienił" - powiedział Łukaszenka podczas spotkania z gubernatorem obwodu moskiewskiego, Andriejem Worobjowem - według portalu Ukraińska Prawda, powołującego się na białoruskie media. Przywódca zaproponował także działania na rzecz osiągnięcia porozumienia z Ukrainą.

"Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami" - zapewnił Łukaszenka, cytowany przez portal. Dodał, że Białoruś nie chce zostać wciągnięta w konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Przeprosiny Łukaszenki i ultimatum Zełenskiego w sprawie dronów

W połowie czerwca Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i oznajmił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija, cytowanym przez agencję BiełTA.

- Jeśli Wołodymyr Zełenski poczuł się urażony, to przepraszam go za te słowa. Być może nie należało tego mówić, biorąc pod uwagę, że prowadzi on wojnę. Może nie trzeba było mówić o tym tak ostro - powiedział Łukaszenka.

Dodał, że była to reakcja na słowa dowódcy ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Roberta Browdiego z 26 maja, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Browdi powiedział też Łukaszence, żeby "nie lazł Ukrainie w oczy". "Może i zidentyfikowali 500 celów, ale na szczęście mamy 500 celów dla nich. Mamy jeden cel, bardzo poważny, o precyzyjnych współrzędnych i bardzo blisko Białorusi" - odpowiedział wtedy Łukaszenka.

Z kolei, jak przekazano w środę, po ultimatum władz w Kijowie Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami.

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Tagi:
BiałoruśUkrainaAlaksandr ŁukaszenkaRosjaMoskwaWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainie
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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