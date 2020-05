Łukaszenka skarży się, że "strategiczny sojusznik" nie chce współpracować przy produkcji rakiet

Rosja nie chce współpracować z Białorusią w dziedzinie budowy rakiet. Nie udostępnia też nam swoich poligonów - oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka. Mińsk pracuje nad rakietami o zasięgu do 300 km - przekazała jego służba prasowa.

- Nie należy klękać przed Rosjanami - powiedział prezydent Białorusi podczas piątkowej wizyty w wojskowej bazie doświadczalnej w Maczuliszczach (w obwodzie mińskim). Głowę państwa, jak podała służba prasowa, poinformowano, że Rosja, strategiczny sojusznik Mińska, odmówiła udostępnienia Białorusinom poligonów do testowania nowych rakiet.

- To jest sygnał, jeśli najbliższy sojusznik nie tylko nie zgodził się robić z nami tych rakiet, a nawet nie udostępnia poligonu - powiedział Łukaszenka.

Brak poligonów

Do testowania białoruskich rakiet, których prototyp ma być gotowy we wrześniu, rozważane są poligony w Chinach, Kazachstanie, Uzbekistanie i Arabii Saudyjskiej. - Wojen nikt nie odwoływał i niestety trzeba się do nich przygotowywać w czasach pokoju - powiedział Łukaszenka.