Łukaszenka: potrzebna jest nam jeszcze jedna elektrownia atomowa

Alaksandr Łukaszenka przypomniał, że pierwszy blok elektrowni atomowej w Ostrowcu przy granicy z Litwą został już włączony do systemu energetycznego kraju. - Nie wystarczy nam energii elektrycznej. Nasi protestujący płaczą, że nie ma co z nią zrobić. Jak to nie ma co zrobić? Powinniśmy zbudować jeszcze jedną taką elektrownię, żeby odejść od zależności od węglowodorów – oświadczył Łukaszenka.