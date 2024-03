"Nie wzięto pod uwagę, że to się może przerodzić w żart"

- Myślę, że Łukaszenka przez blisko 30 lat u władzy stracił wyczucie, co jest w danej sytuacji stosowne, a co nie. A ponieważ otaczają go tylko pochlebcy, to jest jasne, że nikt nie odważy się mu powiedzieć, że "może to nie jest najlepszy pomysł". I że jeśli chcesz wyglądać groźnie, to może biała puszysta kulka na kolanach niekoniecznie pasuje do tego wizerunku. W efekcie widzieliśmy w internecie komentarze, że "generałowie raportowali psu Umce" - skomentował Alaksandr Kłaskouski, publicysta związany z niezależnym portalem Pozirk.