Alaksandr Łukaszenka zapewnia, że jest "gotowy" odesłać migrantów, ale "nikt nie chce wracać"

Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że "Białoruś jest gotowa odesłać uchodźców z powrotem do ojczyzny, ale oni nie chcą wracać do domu". Słowa prezydenta Białorusi cytuje państwowa agencja BiełTA.

Łukaszenka zabrał głos podczas poniedziałkowego spotkania z członkami grupy opracowującej projekt nowej konstytucji. Zapewniał, że Białoruś "robi wszystko, aby uchodźcy nie gromadzili się na granicy państwowej". Mówił również, jak podała agencja BiełTA, że "Białoruś jest gotowa wysłać uchodźców, którzy zmienili zdanie w sprawie przedostania się do Unii Europejskiej, z powrotem do ojczyzny".

- Jesteśmy gotowi, jak zwykle to robiliśmy, wsadzić wszystkich do samolotów, w tym linii Belavia, które odwiozą ich z powrotem do domu. Ale ci ludzie, muszę powiedzieć, są bardzo uparci: nikt nie chce wracać. I jest zrozumiałe: oni nie mają dokąd wracać. Nie mają tam mieszkania, rozumieją, że nie będą mieli za co nakarmić dzieci. Co więcej, niektórzy po prostu boją się o swoje życie, wracając z powrotem - powiedział głowa państwa.