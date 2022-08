12-latka przegryzła więzy, łamiąc aparat na zębach, by po tygodniu uciec z niewoli

Nastolatka została znaleziona w poniedziałek, kiedy spacerowała w pobliżu przyczepy mieszkalnej, którą dzieliła z bratem oraz matką i jej chłopakiem. Jimmy Abbett, szeryf hrabstwa Tallapoosa w stanie Alabama przekazał, że przejeżdżający w pobliżu kierowca zatrzymał się, by pomóc dziewczynie i został z nią aż do przyjazdu policji. Gdy funkcjonariusze weszli do przyczepy, odkryli tam pocięte na kawałki ciała brata i matki 12-latki.