Główny planista Al-Kaidy "zastrzelony w Iranie przez izraelskich agentów". Teheran zaprzecza

Abu Mohammed al-Masri, zastępca dowódcy Al-Kaidy, został zabity trzy miesiące temu w Iranie przez izraelskich agentów działających na rozkaz Stanów Zjednoczonych - donosi "New York Times". Iran zaprzeczył tym informacjom. Egipcjanin był oskarżony o udział w zamachach bombowych na dwie ambasady USA w Afryce w 1998 roku.

"New York Times" podał w piątek, powołując się na anonimowych pracowników amerykańskiego wywiadu, że Abdullah Ahmed Abdullah znany również jako Abu Mohammed al-Masri, został zastrzelony w sierpniu w Teheranie przez dwóch mężczyzn na motocyklu. Zginął wraz ze swoją córką, wdową po synu Osamy bin Ladena, Hamzie bin Ladenie - donosi dziennik, dodając, że zabójstwo było do tej pory utrzymywane w tajemnicy, nie potwierdziła go też Al-Kaida.