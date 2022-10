"Dziewczyna z perłą" celem aktywistów klimatycznych. Jeden przykleił do obrazu głowę

Aktywista klimatyczny przykleił swoją głowę do obrazu Johannesa Vermeera "Dziewczyna z perłą" znajdującego się w muzeum Mauritshuis w Hadze. W incydent zaangażowane były także dwie inne osoby. Cała trójka - alarmująca w sprawie zbliżającej się katastrofy klimatycznej - trafiła do aresztu. Obraz nie został uszkodzony.

W akcję, według relacji Reutera, zaangażowane były trzy osoby, z których dwie miały na sobie koszulki z napisem "Just Stop Oil", nawiązującym do brytyjskiego ruchu osób wyrażających sprzeciw wobec paliw kopalnych. "Jedna osoba przykleiła głowę do obrazu, druga przykleiła rękę do zielonej ściany obok obrazu. Wylano płyn" - napisały służby prasowe Mauritshuis w oświadczeniu przekazanym mediom. Poinformowały przy tym, że dzieło nie zostało zniszczone.