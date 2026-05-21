Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polscy aktywiści uwolnieni. MSZ chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra

|
Ben Gvir
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór o polskich aktywistach zatrzymanych przez Izrael
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ABIR SULTAN/EPA/PAP
Wszyscy zatrzymani przez Izrael aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud zostali wypuszczeni. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że polscy obywatele opuszczą Izrael jeszcze w czwartek. Ponadto szef MSZ chce zakazać wjazdu do Polski ministrowi, który szydził z zatrzymanych.

W czwartek rano palestyńska organizacja praw człowieka Adalah poinformowała, że ​​około 430 aktywistów Globalnej Flotylli Sumud zostało zwolnionych z więzienia w południowym Izraelu. Mają zostać deportowani do Turcji drogą powietrzną z lotniska Ramon niedaleko Ejlatu nad Morzem Czerwonym.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że w czwartek zostali wypuszczeni także polscy obywatele. Jak mówił, od początku byli objęci opieką konsularną. Ponadto przekazał, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do MSWiA z wnioskiem, aby zakazać wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi Itamarowi Ben Gwirowi.

Jak przybliżył rzecznik, polska grupa uczestników Globalnej Flotylli Sumud liczy trzy osoby, z czego dwie są polskimi obywatelami. Najpierw polecą do Turcji. - To jest lot organizowany, jeśli dobrze pamiętam, przez Turkish Airlines. Ten samolot będzie leciał z Izraela do Stambułu - podał Wewiór.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan poinformował, że jego kraj organizuje loty zarówno dla swoich obywateli, jak i dla obywateli państw trzecich.

Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"

Przeprosin nie było

Polska wyraziła oburzenie tym, jak traktowali byli zatrzymani polscy obywatele. Chargé d'affaires Izraela został w czwartek wezwany do siedziby MSZ w związku z nagraniem, na którym izraelski minister Itamar Ben Gwir szydzi z aktywistów.

- To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. (...) Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie - przekazał rzecznik MSZ.

Zapytany o to, czy na spotkaniu padły przeprosiny, Wewiór odpowiedział, że nie. - Oczywiście, my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść - dodał.

- Uważamy, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych. Widzimy to, co dzieje się, i też bardzo głośno o tym mówimy, że nie zgadzamy się na przykład na eskalację przemocy po którejkolwiek ze stron. Nie zgadzamy się na to, co się dzieje, na cierpienie niewinnych osób, szczególnie też to, co widzimy, jeśli chodzi o cywilów w Palestynie - oświadczył Wewiór.

Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela

Minister szydził z aktywistów

Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych. Pokazano tam między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Zachowanie Ben Gwira spotkało się z krytyką ze strony dyplomatów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Turcji i wielu innych krajów, także Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w czwartek polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie, aby wyrazić oburzenie, a także zażądać przeprosin i wypuszczenia polskich obywateli, którzy są wśród zatrzymanych.

Także premier Benjamin Netanjahu oraz szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar negatywnie ocenili zachowanie Itamara Ben Gwira.

Globalna Flotylla Sumud, licząca ponad 50 statków, wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarowali organizatorzy, jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego. Poprzednia podobna akcja - z tym samym zakończeniem - odbyła się jesienią ubiegłego roku.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
Klaudia Zwolińska, wielka mistrzyni
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
Śmierć mózgu
Chcieli pobrać narządy od "zmarłej", a ona się obudziła? U nas to niemożliwe
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
IzraelTurcjaStrefa GazyPrawa człowiekaRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
BIZNES
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
pap_20260306_0NU
Tyle zapłacimy za paliwo w piątek. Benzyna 95 i olej taniej
BIZNES
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Baza Ebbing, polskie F-35
Nowe polskie samoloty wkrótce zostaną przebazowane
Polska
Burza, piorun, burzowo, pogoda
Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się chmury i grzmi
METEO
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Policjanci ujawnili marihuanę, amfetaminę i mefedron
Nerwowa para. Ona odpowie za narkotyki, on za kradzione rowery
WARSZAWA
Wulkaniczny region Pól Flegrejskich
Ziemia zatrzęsła się w kalderze włoskiego superwulkanu
METEO
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Viktor Orban
Pierwsza propozycja zmiany konstytucji na Węgrzech. Dotyczy Orbana
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Harry Styles
Skargi po koncertach Harry’ego Stylesa. "Albo to zmieńcie, albo zwróćcie ludziom pieniądze"
Kultura i styl
Warszawa, ulica, przechodnie, ludzie
Tak wyglądają zarobki Polaków. "Przyzwyczajmy się do piątki z przodu"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica