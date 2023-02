Aktor skazany na pięć lat więzienia. Uderzył w twarz kierowcę na czerwonym świetle, mężczyzna zmarł

Kłótnia na czerwonym świetle

Zdarzenie miało miejsce w marcu 2019 roku. Szwagier 36-letniego aktora odwoził go wraz z jego żoną i dwójką dzieci na lotnisko. W pewnym momencie zjechał na zły pas, zajeżdżając drogę Hernándezowi. Gdy oba auta zatrzymały się na czerwonym świetle, Hernández wysiadł z auta, podszedł do kierowcy i obaj zaczęli się kłócić. Jak wynikało z nagrania kamery monitoringu, która uchwyciła zdarzenie, Lyle włączył się do sprzeczki i ostatecznie uderzył Hernándeza w twarz.

Lokalny portal Miami Herald poinformował, że świadkowie zajścia mieli zeznać, że Hernández podniósł ręce do góry, prosząc, aby aktor go nie bił. Uderzenie okazało się być śmiertelnym dla 63-latka. Mężczyzna upadł, uderzył o ziemię, doznał urazu mózgu i zmarł cztery dni później w szpitalu. Po drogowej sprzeczce rodzina aktora odjechała z miejsca zdarzenia, a Lyle został zatrzymany niedługo później na lotnisku.

Lyle przeprosił rodzinę zmarłego

- Zawsze modlę się za niego i za was z całego serca - powiedział, zwracając się ku najbliższym Hernándeza. - Pan Hernández stracił życie przez coś, co zrobiłem. Nawiedza mnie to, gdy kładę się spać, a gdy się budzę, to nadal tu jest - mówił Lyle, zwracając się do sądu.