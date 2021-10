Alec Baldwin postrzelił śmiertelnie operatorkę. Szczegóły ustaleń policji

Pierwsze ustalenia policji

Jak oświadczył Joel Cano, funkcjonariusz Departamentu Szeryfa Santa Fe, do tragicznego zdarzenia doszło podczas próby i nie jest jasne, czy to wydarzenie zostało sfilmowane. Dodał, że rekwizyt był jednym z trzech takich przedmiotów, które leżały na wózku na zewnątrz budynku. Jeden z nich został zabrany przez asystenta reżysera filmu, który wszedł do środka i przekazał go Baldwinowi.