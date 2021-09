"Gasimy Afrykę". W najbliższych dniach do Afryki dopłynie wóz strażacki z Polski

W przyszłym tygodniu do portu w Dar es Salaam w Tanzanii dopłynąć powinien prom z wozem strażackim z Polski, który będzie służył tanzańskim strażakom. Samochód został kupiony dzięki akcji zainicjowanej przez Jakuba Walkowiaka, strażaka z Grodziska Wielkopolskiego.

Akcja "Gasimy Afrykę"

Celem zainicjowanej kilka lat temu akcji "Gasimy Afrykę" był zakup i wyposażenie wozu strażackiego oraz dostarczenie go do Tanzanii. Najbliższa jednostka straży pożarnej mieści się kilkadziesiąt kilometrów od Butiamy, tymczasem pożary i wypadki drogowe zdarzają się wszędzie, także i tam.

W Butiamie pracują polscy zmartwychwstańcy [Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - przyp. red.] na pomysł dostarczenia do Tanzanii samochodu strażackiego Walkowiak wpadł po spotkaniu z misjonarzem, księdzem Danielem Hincem. Dzięki determinacji wielkopolskiego strażaka oraz dzięki zebranym środkom udało się kupić w Niemczech i częściowo wyposażyć używanego mercedesa.

Inicjator akcji powiedział, że w przyszłym tygodniu pięcioosobowa grupa wylatuje z Polski, by odebrać samochód z portu i przetransportować go do miejsca przeznaczenia.