Świat Ukraina i Mołdawia bliżej Unii Europejskiej? Jest wstępna zgoda na otwarcie kolejnego klastra Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski o akcesji Ukrainy do UE: mamy nadzieję, że premier Węgier i rząd Polski będą popierać ten proces Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czerwcu otwarty został pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, dotyczący spraw fundamentalnych, wśród których są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. Było to postrzegane jako przełom w procesie akcesyjnym obu państw.

We wtorek w negocjacjach z Ukrainą i Mołdawią zostanie otwarty klaster szósty, który odnosi się do kwestii związanych z polityką zagraniczną. Kijów liczył jednak na otwarcie wszystkich pozostałych bloków tematycznych jeszcze w lipcu.

Konferencje również w sprawie akcesji Czarnogóry i Albanii

We wtorek w Brukseli odbędą się łącznie cztery konferencje międzyrządowe z krajami ubiegającymi się o wejście do UE - także z Czarnogórą i Albanią, które otworzyły już wszystkie rozdziały i klastry negocjacyjne. Jak napisał na platformach internetowych minister do spraw europejskich Irlandii Thomas Byrne, będzie to najwyższa liczba tego typu spotkań z państwami kandydującymi w ciągu jednego dnia od 2002 roku.

🚨 Super Tuesday for EU Enlargement Awaits!



Today all EU member states agreed to:



📌 Open Cluster 6 for 🇺🇦 and 🇲🇩

📌 Close chapters 8 and 29 for 🇲🇪

📌 Close chapters 25, 26 and 30 for 🇦🇱



On Tuesday, I will chair the most Accession Conferences in a single day since 2002! — Thomas Byrne (@ThomasByrneTD) July 10, 2026 Rozwiń

Podczas konferencji z Albanią i Czarnogórą dojdzie do zamknięcia kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, w przypadku Tirany - dwóch, w przypadku Podgoricy - trzech.

Droga Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskej

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 roku. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. W ten sposób ich procesy akcesyjne zostały połączone.

W czerwcu 2024 roku formalnie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Przejście do rozmów na temat konkretnych rozdziałów blokowały jednak Węgry. Rząd Viktora Orbana wykorzystywał fakt, że decyzje dotyczące rozszerzenia UE wymagają jednomyślności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Myślę, że po tej deklaracji Ukraińcy zrozumieją" Jeden na jeden

Łącznie Ukraina i Mołdawia muszą otworzyć i zamknąć sześć klastrów. Za podstawę procesu rozszerzenia uznawany jest pierwszy klaster, tak zwane Fundamenty. Obejmuje on między innymi reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Pozostałe klastry - obok spraw fundamentalnych i zagranicznych - dotyczą: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. W ich ramach uzgadniane są reformy dostosowujące prawo krajów kandydujących do dorobku prawnego UE.