Ajman al-Zawahiri, rzekomo nieżyjący lider Al-Kaidy, na nagraniu w rocznicę ataków 11 września

SITE podkreśliła, że przemówienie opublikowane w internecie "podważa tezę o śmierci" lidera tej organizacji terrorystycznej. "Lider Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri w nowym, 60-minutowym nagraniu daje dowód na to, że to nieprawda" - oceniła we wpisie na Twitterze szefowa organizacji Rita Katz. Przekazała, że terrorysta "komentuje zdarzenia, które miały miejsce po grudniu 2020 roku, kiedy mówiono już o jego śmierci".