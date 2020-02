"Amerykański spisek umrze przed śmiercią Trumpa"

Ajatollah Ali Chamenei podczas przemówienia w Teheranie w środę odniósł się do amerykańskiego planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Ocenił, że jest on "nienawistny" i "na pewno nie przyniesie żadnego rezultatu". - Amerykański spisek "planu stulecia" umrze przed śmiercią Trumpa - oświadczył najwyższy przywódca Iranu.

Najwyższy irański przywódca duchowo-polityczny podkreślił kilka razy, że ujawnienie planu przyniosło rezultaty przeciwne do oczekiwanych. Zaznaczył, że choć światowe potęgi "próbowały sprawić, aby zapomniano o Palestynie", to obecnie mówi się więcej o niej i o "prawach jej uciskanego narodu".

"Iran uważa, że jego obowiązkiem jest wspieranie grup palestyńskich"

Chamenei skrytykował poparcie niektórych "zdradzieckich" - jak to określił - przywódców arabskich dla amerykańskiego planu, nazywając ich niekompetentnymi. "Odważny opór narodu i grup palestyńskich w celu wyparcia syjonistycznego wroga i Stanów Zjednoczonych przez dżihad" to według Chameneia konieczna odpowiedź na plan Trumpa. - Iran uważa, że jego obowiązkiem jest wspieranie grup palestyńskich i pomaganie im w jakikolwiek możliwy sposób - podkreślił. Najwyższy przywódca Iranu wezwał również do wysokiej frekwencji w lutowych wyborach parlamentarnych w Iranie. - Każda osoba, która związana jest z Iranem i jego bezpieczeństwem, musi wziąć udział w wyborach - apelował.