Airbusy wymagają aktualizacji. Linie lotnicze ogłaszają opóźnienia

Producent lotniczy Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około sześciu tysiącach samolotów. Kilka linii lotniczych na całym świecie ogłosiło potencjalne zakłócenia w świadczeniu usług, w tym American Airlines, Delta, Air India i Wizz Air.

Coraz więcej linii lotniczych z całego świata zgłasza potencjalne zakłócenia w obsłudze lotów w wyniku natychmiastowego wycofania samolotów przez Airbusa.

American Airlines poinformowały, że utrudnienia dotyczą 340 ich samolotów i spodziewają się "pewnych opóźnień operacyjnych", ale zakładają, że zdecydowana większość aktualizacji zostanie wprowadzona w piątek lub sobotę.

Linie Delta Airlines zadeklarowały, że zastosuje się do instrukcji Airbusa, ale spodziewa się, że ewentualny wpływ na działalność operacyjną będzie "ograniczony".

Europejskie linie lotnicze o wpływie aktualizacji na operacje lotnicze

Wizz Air ostrzegł pasażerów podróżujących w ten weekend, że mogą napotkać utrudniania w wyniku aktualizacji.

Linie EasyJet poinformowały, że ukończyły już wymaganą aktualizację oprogramowania i planują w sobotę normalnie obsługiwać swoje loty.

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa spodziewają się niewielkiej liczby odwołań lub opóźnień lotów w weekend, ponieważ wdrożenie środków zalecanych przez Airbusa zajmie kilka godzina na samolot.

Światowe linie lotnicze zgłaszają problemy

Indyjski regulator lotnictwa nakazał liniom lotniczym, aby nie latały samolotami Airbus A320 do czasu aż nie zostaną przeprowadzone modyfikacje zgodnie z dyrektywą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Linie Air India stwierdziły, że instrukcje Airbusa mogą skutkować "dłuższym czasem oczekiwania i opóźnieniami w regularnych lotach".

ANA Holdings, największa linia lotnicza w Japonii, poinformowała, że odwołała w sobotę 65 lotów.

Południowokoreańskie linie lotnicze Asiana Airlines poinformowały zaś, że nie spodziewają się żadnych poważnych zakłóceń, ale wycofano z użytku 17 samolotów.

Kolumbijski przewoźnik Avianca poinformował, że był zmuszony wycofać ponad 70 procent swojej floty, co nieuchronnie spowoduje "znaczne" zakłócenia operacyjne w ciągu najbliższych 10 dni. Avianca zamknęła sprzedaż biletów na podróże do 8 grudnia.

Gatwick przewiduje "pewne utrudnienia", aktualizacja bez wpływu na Heathrow

Brytyjska minister transportu Heidi Alexander podkreśliła, że "dobrą wiadomością" jest to, że "wpływ na brytyjskie linie lotnicze wydaje się ograniczony, a mniejsza liczba samolotów wymaga bardziej złożonych zmian oprogramowania i sprzętu".

"Jesteśmy świadomi dyrektywy nakazującej niektórym liniom lotniczym obsługującym samoloty Airbus A320 aktualizację oprogramowania w swoich flotach w nadchodzących dniach, co może spowodować pewne utrudnienia" - przekazał rzecznik lotniska Gatwick.

"Dotyczy to tylko niewielkiej liczby linii lotniczych na lotnisku Londyn-Gatwick. Pasażerowie powinni skontaktować się z liniami lotniczymi, aby uzyskać więcej informacji" - dodał.

Oddzielne stanowisko wydało lotnisko Heathrow. Przekazało, że wymagana konserwacja niektórych samolotów Airbus nie ma obecnie wpływu na jego działalność.

6500 samolotów "wymaga aktualizacji"

Airbus w piątek wieczorem w komunikacie o konieczności wdrożenia aktualizacji przekazał, że niedawny incydent z udziałem samolotu z linii A320 ujawnił, że intensywne promieniowanie słoneczne może uszkodzić dane kluczowe dla funkcjonowania systemów kontroli lotu.

