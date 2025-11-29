Logo strona główna
Świat

Airbusy wymagają aktualizacji. "Jedna z największych masowych akcji serwisowych"

pap_20251015_3V3
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie lotnicze ogłaszają opóźnienia
Źródło: Reuters
Linie lotnicze publikują oświadczenia po tym, jak Airbus zlecił zmianę oprogramowania. W Polsce takie samoloty znajdują się we flocie Wizz Air. W najnowszym komunikacie linia przekazała informację w sprawie wdrożenia aktualizacji oprogramowania.

Producent lotniczy Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około sześciu tysiącach samolotów.

Zalecenie, skierowane do 350 przewoźników na całym świecie, jest jedną z największych masowych akcji serwisowych w 55-letniej historii Airbusa. Ma ona miejsce zaledwie kilka tygodni po tym, jak model A320 wyprzedził Boeinga 737 jako najczęściej dostarczany samolot pasażerski w historii - opisuje Reuters.

6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika

Zakłócenia w obsłudze lotów

Coraz więcej linii lotniczych z całego świata zgłasza potencjalne zakłócenia w obsłudze lotów w wyniku natychmiastowego wycofania samolotów przez Airbusa.

Linie American Airlines - największy operator maszyn A320 na świecie - poinformowały, że utrudnienia dotyczą 340 spośród 480 ich samolotów i spodziewają się "pewnych opóźnień operacyjnych", ale dodały, że większość z aktualizacji ma zostać ukończona do soboty.

Linie Delta Airlines zadeklarowały, że zastosują się do instrukcji Airbusa, ale spodziewają się, że ewentualny wpływ na działalność operacyjną będzie "ograniczony".

Airbus A321-231 na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Airbus A321-231 na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

Europejskie linie lotnicze o wpływie aktualizacji na operacje lotnicze

Wizz Air ostrzegł w piątek pasażerów, że w związku z planowaną aktualizacją, w ten weekend mogą napotkać utrudniania. W sobotę rano linia poinformowała jednak o pomyślnym wdrożeniu aktualizacji oprogramowania we wszystkich objętych nią samolotach rodziny Airbus A320. "Wszystkie dzisiejsze rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem i nie przewiduje się już dalszych zakłóceń związanych z zaistniałą sytuacją" - zapewniła firma.

Linie EasyJet poinformowały, że ukończyły już wymaganą aktualizację oprogramowania i planują w sobotę normalnie obsługiwać swoje loty.

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa spodziewają się niewielkiej liczby odwołań lub opóźnień lotów w weekend, ponieważ wdrożenie środków zalecanych przez Airbusa zajmie kilka godzina na samolot.

Światowe linie lotnicze zgłaszają problemy

Indyjski regulator lotnictwa nakazał liniom lotniczym, aby nie latały samolotami Airbus A320 do czasu aż nie zostaną przeprowadzone modyfikacje zgodnie z dyrektywą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Poinformował, że zakłócenia dotknęły łącznie 338 samolotów Airbusa w Indiach. Zapowiedział, że aktualizacja oprogramowania zostanie ukończona do niedzieli.

Największa linia lotnicza w kraju, IndiGo, poinformowała w sobotę rano, że ​​zakończyła reset oprogramowania w 160 z 200 samolotów znajdujących się w jej flocie.

Air India przekazała z kolei, że przeprowadzono aktualizację "ponad 40 procent samolotów, których dotyczyła ta sytuacja" "Jesteśmy przekonani, że uda nam się przeprowadzić ją w całej flocie w terminie wyznaczonym przez EASA" - czytamy w komunikacie firmy opublikowanym w mediach społecznościowych.

Air India poinformowała we wpisie, że w związku z zaistniałą sytuacją nie odwołano żadnych lotów i zapewniła, że "nie ma ona znaczącego wpływu na integralność rozkładu lotów". Dodała jednak, że niektóre z lotów "mogą być nieznacznie opóźnione lub przełożone".

ANA Holdings, największa linia lotnicza w Japonii, poinformowała, że odwołała w sobotę 95 lotów, co - jak podaje Reuters - dotknęło ponad 13 tysięcy podróżnych.

Południowokoreańskie linie lotnicze Asiana Airlines poinformowały zaś, że nie spodziewają się żadnych poważnych zakłóceń, ale wycofano z użytku 17 samolotów. Korean Air przekazał natomiast, że pracuje nad przywróceniem do służby 10 swoich samolotów. Ministerstwo Transportu Korei Południowej poinformowało, że modernizacja 42 samolotów ma zostać zakończona do niedzieli.

Tani przewoźnik z Hongkongu, HK Express, przekazał, że przeprowadził aktualizację w ponad połowie samolotów, których dotyczył problem, a operacje lotnicze przebiegają normalnie.

Kolumbijski przewoźnik Avianca poinformował, że był zmuszony wycofać ponad 70 procent swojej floty, co nieuchronnie spowoduje "znaczne" zakłócenia operacyjne w ciągu najbliższych 10 dni. Avianca zamknęła sprzedaż biletów na podróże do 8 grudnia.

Gatwick przewiduje "pewne utrudnienia", aktualizacja bez wpływu na Heathrow

Brytyjska minister transportu Heidi Alexander podkreśliła, że "dobrą wiadomością" jest to, że "wpływ na brytyjskie linie lotnicze wydaje się ograniczony, a mniejsza liczba samolotów wymaga bardziej złożonych zmian oprogramowania i sprzętu".

"Jesteśmy świadomi dyrektywy nakazującej niektórym liniom lotniczym obsługującym samoloty Airbus A320 aktualizację oprogramowania w swoich flotach w nadchodzących dniach, co może spowodować pewne utrudnienia" - przekazał rzecznik lotniska Gatwick.

"Dotyczy to tylko niewielkiej liczby linii lotniczych na lotnisku Londyn-Gatwick. Pasażerowie powinni skontaktować się z liniami lotniczymi, aby uzyskać więcej informacji" - dodał.

Oddzielne stanowisko wydało lotnisko Heathrow. Przekazało, że wymagana konserwacja niektórych samolotów Airbus nie ma obecnie wpływu na jego działalność.

6500 samolotów "wymaga aktualizacji"

Airbus w piątek wieczorem w komunikacie o konieczności wdrożenia aktualizacji przekazał, że niedawny incydent z udziałem samolotu z linii A320 ujawnił, że intensywne promieniowanie słoneczne może uszkodzić dane kluczowe dla funkcjonowania systemów kontroli lotu.

Jak podaje Reuters, naprawa polega głównie na przywróceniu wcześniejszej wersji oprogramowania i choć jest stosunkowo prosta, musi zostać wykonana zanim maszyny ponownie wzbiją się w powietrze.

Agencja, powołując się na źródła branżowe, donosi, że przyczyną wycofania samolotów Airbusa był incydent z udziałem samolotu amerykańskich linii JetBlue. Do zdarzenia doszło 30 października. Maszyna, która leciała z Cancun w Meksyku do New Jersey, została przekierowana do Tampy na Florydzie z powodu problemów z kontrolą lotu i nagłego spadku wysokości, w wyniku czego kilka osób odniosło obrażenia.

Na świecie w eksploatacji znajduje się około 11300 wąskokadłubowych samolotów z rodziny A320, w tym 6440 podstawowego modelu A320.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty, momo//akw

Źródło: PAP, TVN24, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Lotnictwo
