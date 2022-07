Sytuacja na froncie po ataku Rosji na Ukrainę. "Głęboki kryzys armii rosyjskiej"

Generał Skrzypczak: to jest głęboki kryzys armii rosyjskiej

- Od kilku tygodni mówi się, że jest przerwa operacyjna. To nie jest przerwa operacyjna, to jest kryzys armii rosyskiej. W tej chwili Rosjanie nie są w stanie przeprowadzić operacji wielkoskalowej, (...), dlatego też przechodzą na całym froncie do obrony. A ta "przerwa operacyjna" nie jest wyrazem jakiegoś przemyślanego działania, strategii armiii rosyjskiej, że oni przygotowują się do jakiejś operacji zaczepnej. To jest głęboki kryzys armii rosyjskiej. Przerwa operacyjna jest na poziomie brygady i niżej - mówił generał Skrzypczak.