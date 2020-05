Agencja Reutera: w USA rezygnują z respiratorów z Rosji po tragicznych pożarach w szpitalach 

Respiratory zwracane są Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) - podała w pilnej środowej depeszy agencja Reutera, powołując się na rzeczniczkę tej agencji Janet Montesi. Według danych FEMA, aparaty dostarczone z Rosji na początku kwietnia wraz z innym sprzętem medycznym trafiły do USA, ale - jak podkreśliła Montesi - nie trafiły do szpitali i nie były używane. Montesi mówiła, że władze stanowe zwracają respiratory z powodu "wyjątkowej ostrożności". Respiratory zostały dostarczone, między innymi, do stanów Nowy Jork i New Jersey. Doniesienia Reutera cytują także rosyjskie media.