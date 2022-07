Wizyta papieża do Moskwy? Franciszek w rozmowie z agencją Reutera "o małym okienku od Putina"

Papież Franciszek w wywiadzie z agencją Reutera powiedział, że między watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem były prowadzone rozmowy w sprawie jego ewentualnej podróży do Moskwy. Papież stwierdził, że chciałby pojechać także do Kijowa.

Kwestia wizyty Franciszka do Moskwy była rozpatrywana kilka miesięcy temu, jednak wówczas władze Rosji odpowiadały, że to nie jest "odpowiedni czas".

Papież w rozmowie z Reutersem stwierdził, że obecnie sytuacja ta mogła się zmienić. - Chciałbym jechać (do Ukrainy ), ale najpierw chciałem pojechać do Moskwy. Wymienialiśmy się wiadomościami na ten temat, myślałem, że jeśli prezydent Rosji da mi małe okienko, aby służyć sprawie pokoju… - powiedział.

- A teraz jest możliwe, że po powrocie z Kanady uda mi się wyjechać do Ukrainy – podkreślił. - Najpierw jednak, co trzeba zrobić, to pojechać do Rosji, aby spróbować w jakiś sposób pomóc, ale chciałbym pojechać do obu stolic - stwierdził Franciszek.