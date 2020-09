Centra szkolenia i wielkie slogany. Reuters: Tybetańczycy kierowani masowo do pracy

Władze Chin kierują tybetańskich rolników do prowadzonych w wojskowym stylu centrów szkolenia. W tych miejscach są oni przyuczani do pracy w fabrykach – podała agencja Reutera. Porównała te działania do krytykowanej przez obrońców praw człowieka kampanii w prowincji Sinciang, gdzie wykorzystywani do pracy przymusowej są Ujgurowie.