Cios w demokrację na kontynencie. Wojskowa dyktatura rozciąga się już od wschodu do zachodu

Dotychczas sprzymierzony z państwami zachodnimi Niger , stał się trzecim krajem Sahelu (czyli obszaru wzdłuż południowych obrzeży Sahary, rozciągającego się od Oceanu Atlantyckiego do Morza Czerwonego), w którym dokonano zamachu stanu. Agencja Reutera zaznaczyła, że jest to siódmy zamach stanu w tej części Afryki od 2020 roku.

Od wybrzeża do wybrzeża. Najdłuższy na świecie pas dyktatury wojskowej

Od Gwinei na zachodzie po Sudan na wschodzie - cały ten obszar Afryki jest obecnie kontrolowany przez wojsko. Linią biegnąca od wybrzeża do wybrzeża - przez Gwineę, Mali, Burkinę Faso, Niger, Czad i Sudan - i przekraczająca siedem tysięcy kilometrów jest najdłuższym pasem krajów, gdzie panuje dyktatura wojskowa. W jaki sposób i kiedy w każdym z tych krajów junta doszła do władzy?

Wojsko przejmuje władze w Burkinie Faso. Dwa razy w ciągu roku

W październiku tego samego roku doszło w tym kraju do kolejnego zamachu stanu . Uzbrojeni żołnierze w mundurach i maskach wkroczyli do gmachu telewizji, aby ogłosić obalenie prezydenta Paula-Henriego Damiby. Kapitan armii Ibrahim Traore, poza przejęciem władzy, rozwiązał rząd.

Choć podstawą do obu przewrotów miała być chęć lepszego radzenia sobie z dręczącymi region atakami dżihadystów, to Burkina Faso stało się epicentrum przemocy prowadzonej przez grupy powiązane z Al-Kaidą i tak zwanym Państwem Islamskim, które pojawiło się w sąsiednim Mali w 2012 roku i rozprzestrzeniło się na inne kraje Afryki Zachodniej na południe od Sahary.

Przewrót wojskowy w Gwinei

Wcześniej w bojkotowanym przez opozycję i uznawanym za nieuczciwe referendum doprowadził do zmiany prawa, która pozwalała mu ubiegać się o kolejną kadencję. Ten ruch i same wybory wywołały masowe protesty, tłumione przez wojsko i policję. Napięcia pojawiły się jednak również w siłach zbrojnych, gdy zaczęto dążyć do likwidacji elitarnego ugrupowania. Wkrótce później oficerowie wojsk specjalnych wkroczyli do stolicy i aresztowali prezydenta.