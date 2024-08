Wirus małpiej ospy "zagrożeniem dla całego kontynentu"

Najwyższy afrykański organ do spraw zdrowia ogłosił małpią ospę jako zagrożenie zdrowia publicznego dla całego kontynentu. Od początku roku w całej Afryce odnotowano ponad 15 tysięcy przypadków zakażeń tym wirusem, co jest wzrostem o 160 procent w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.