Tam koronawirus dopiero dociera. "Następne dwa tygodnie zadecydują o losie Afryki"

"Afryka powinna się obudzić"

- WHO zaleca unikanie masowych zgromadzeń. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć (Afrykę - red.) od zarodka (epidemii - red.), spodziewając się najgorszego - mówił Ghebreyesus.

Powody do obaw już są. Po pierwsze, choć liczba zakażonych w Afryce jest wciąż stosunkowo niska, obserwuje się coraz szybszy wzrost infekcji. Pojawiają się także pierwsze ofiary śmiertelne. Do piątku na kontynencie zmarło 16 pacjentów z COVID-19, chorobą układu oddechowego, powodowaną przez koronawirusa. W RPA, gdzie do piątku zanotowano 202 zakażenia, prezydent Cyril Ramaphosa ogłosił narodowy "stan katastrofy", ograniczając możliwość podróżowania, zamykając szkoły, bary i restauracje, a także zakazując masowych zgromadzeń. Za złamanie tych restrykcji grozi grzywna, a nawet więzienie.

Na razie większość zakażonych na Czarnym Lądzie to osoby, które przyjechały z zagranicy. Każdego dnia przybywa jednak infekcji, do których dochodzi lokalnie.

Za mało testów

Drugim powodem do niepokoju jest brak badań. Według waszyngtońskiego dziennika, liczba przeprowadzanych testów na koronawirusa w państwach afrykańskich, jest wciąż niewystarczająca. Jak podaje WHO, idzie ona w setki, nie tysiące.

Szef WHO ostrzegł, by nie dać się zwieść oficjalnym statystykom: - Prawdopodobnie mamy przypadki niewykryte lub niezgłoszone.

Ochrona zdrowia na niskim poziomie

Brak pieniędzy

"Jest jednak promyk nadziei" - zauważa "Washington Post". Jak wyjaśnia, wciąż niska liczba zakażonych jest dla Afryki szansą, by wyprzedzić epidemię i powstrzymać niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa. Ponadto - dodaje dziennik - nowo utworzone afrykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) rozpoczęły szeroko zakrojone działania przygotowawcze do nadejścia COVID-19. Co więcej, przykłady z innych części świata zwiększyły świadomość miejscowych władz i społeczeństw, które zdają sobie sprawę, jak katastrofalne mogą być skutki epidemii nowego koronawirusa, jeśli nie podejmie się właściwych działań, we właściwym czasie.