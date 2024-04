Pasażerowie wycieczkowca linii Norwegian Cruise Line, pozostawieni na afrykańskiej wyspie, opowiedzieli o swojej sytuacji. Stwierdzili, że było to "najgorsze doświadczenie w ich życiu". Grupa będzie chciała wrócić na statek w Senegalu.

- Pomyśleliśmy: "mamy coraz mniej czasu", a inni uczestnicy wycieczki mówili, że nie ma problemu, dotrzemy do wycieczkowca w ciągu godziny – powiedział Jay Campbell, który jest także trenerem szkolnej drużyny piłkarskiej w St. James High School.

Małżeństwo powiedziało, że organizator wycieczki skontaktował się z kapitanem, aby poinformować go, że ośmiu pasażerów się spóźni. Kiedy dotarli do portu, statek był nadal zakotwiczony, ale kapitan odmówił wpuszczenia ich na pokład.

Kobieta bez pieniędzy i rzeczy

Po licznych próbach skontaktowania się ze statkiem, grupa stara się teraz znaleźć sposób na to, by wrócić na statek i do domu. Grupa składa się z siedmiorga Amerykanów i dwojga Australijczyków. Cztery z tych osób są w podeszłym wieku.