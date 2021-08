Ponad dwa miliony dzieci ofiarami głodu w północno-wschodniej Nigerii

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Save the Children z siedzibą w Londynie poinformowała, że ponad dwa miliony dzieci i nastolatków padło ofiarą klęski głodu w północno-wschodniej Nigerii. Z kolei w opinii Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) kryzys klimatyczny w połączeniu z niepewnością, konfliktem i pandemią COVID-19 mogą doprowadzić region na skraj "katastrofy żywnościowej".

Tereny północno-wschodniej Nigerii w ostatnich miesiącach są regularnie nawiedzane przez dżihadystów, których ataki zmuszają rolników do ucieczki i tym samym doprowadziły do kryzysu żywnościowego w tej części kraju.

Ponad dwa miliony niedożywionych dzieci

Save the Children szacuje, że pośród wskazywanych 2,3 miliona niedożywionych jest aż 700 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia. "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że doprowadzi to do jeszcze większego kryzysu żywnościowego na północnym-wschodzie kraju" - powiedziała Shannon Ward, dyrektor organizacji Save the Children na Nigerię.