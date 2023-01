Papież Franciszek udał się w podróż do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego

Papież Franciszek rozpoczął we wtorek rano swoją 40. podróż zagraniczną. Celem sześciodniowej wizyty są Demokratyczna Republika Konga i Sudan Południowy. Samolot z papieżem odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. Po południu Franciszek przybędzie do stolicy pierwszego z państw - Kinszasy. W obu państwach katolicy stanowią około połowy ludności.

To 40. zagraniczna podróż papieża, w tym czwarta do Afryki. Dotychczas odwiedził Kenię , Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską, a także Maroko oraz Mozambik, Madagaskar i Mauritius.

Teraz Franciszek będzie w dwóch krajach, zmagających się z przemocą, krwawymi konfliktami, dramatem milionów wysiedlonych i uchodźców, ubóstwem, głodem, wyzyskiem. To będą główne tematy papieskich wystąpień. Oczekuje się też przesłania nadziei i pocieszenia oraz apeli o pokój i pojednanie. Przesłanie to zawiera motto wizyty w każdym w tych krajów.

Franciszek odprawi mszę dla kilkuset tysięcy wiernych

Po przylocie do Kinszasy we wtorek około godz. 15 i krótkiej ceremonii powitania na lotnisku Franciszek pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się z szefem państwa Felixem Antoine'em Tshisekedi Tshilombo. Następnie wygłosi przemówienie do tysiąca przedstawicieli władz i społeczeństwa Demokratycznej Republiki Konga.