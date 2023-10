Miasto pogrążyło się w ciemności, bo władze nie zapłaciły rachunku za prąd

We wtorek w całym mieście Bissau zgasło światło po tym, jak dostarczająca prąd do kraju turecka firma Karpowership odcięła dostęp do elektryczności. Przyczyną było niezapłacenie rachunków i dług w wysokości 17 milionów dolarów, przekazał minister gospodarki państwa Suleimane Seidi. Od 2019 roku Karpowership dostarcza 100 proc. elektryczności do Gwinei-Bissau. W stolicy kraju mieszka ponad 490 tys. ludzi.