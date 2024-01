W zamian za dostęp do morza Etiopia ma uznać nieuznawany przez innych kraj

W poniedziałek w Addis Abebie premier Etiopii Abiy Ahmed podpisał umowę z prezydentem separatystycznego Somalilandu Muse Bihim Abdim, która jest pierwszym etapem do zagwarantowania temu krajowi dostępu do morza. Zgodnie z założeniami, dokument ma "utorować drogę do realizacji aspiracji Etiopii w zapewnieniu sobie dostępu do morza" - przekazało biuro premiera. Dzięki niemu Etiopczycy, którzy do tej pory korzystali głównie z portu w sąsiednim Dżibuti, mają mieć dostęp do portu w Berberze nad Morzem Czerwonym.