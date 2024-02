AFP: Julia Nawalna może zjednoczyć opozycję w Rosji

Zdaniem francuskiej agencji AFP wdowa po Aleksieju Nawalnym, Julia Nawalna, po śmierci męża może zjednoczyć opozycję w Rosji. - Czy się to Julii Nawalnej podoba, czy nie, staje się ona osobą polityczną - uważa politolożka Tatiana Stanowa.

- Chciałabym, by Putin, cała jego świta, całe jego otoczenie, cały rząd, jego przyjaciele wiedzieli, że zostaną ukarani za to, co zrobili naszemu krajowi, mojej rodzinie i mojemu mężowi - powiedziała Nawalna ze łzami w oczach w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. 47-letnia Julia Nawalna stanowczym głosem wyraziła też nadzieję, że ten dzień nadejdzie już wkrótce.