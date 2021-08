Fawad Andarabi śpiewał o "brutalności talibów". Został zamordowany

O śmierci Fawada Andarabaniego poinformowali jego krewni. Przekazali hinduskiej telewizji Times Now, że został zabity w sobotę. Według ich relacji talibowie wdarli się do jego domu, wywlekli na zewnątrz i zastrzelili na rodzinnej farmie w dolinie Andarab w północnej prowincji Baghlan. - Był niewinny, on tylko zabawiał ludzi – powiedział agencji Associated Press syn Andarabaniego, Jawad.