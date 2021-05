Trumny ustawiano jedna na drugiej. "Te dziewczynki nie miały nawet 15 centów na chleb"

Do zamachu bombowego doszło w sobotę przy jednym z liceów w Kabulu. Zamachowiec samobójca najpierw wysadził przed bramą szkoły samochód wypełniony materiałami wybuchowymi. Kiedy uczennice wybiegły w panice z budynku na ulicę, doszło do dwóch kolejnych eksplozji. Według najnowszych informacji zginęło 85 osób, a 147 zostało rannych. Prawie wszystkie ofiary to dziewczęta, bo o tej godzinie w koedukacyjnym liceum to one miały zajęcia.