Przydrożna bomba wysadziła autobus. "Mudżahedini dostali instrukcję wstrzymania wszelkich ofensywnych operacji"

W ataku bombowym na autobus w prowincji Zabul na południowym wschodzie Afganistanu zginęło co najmniej 11 osób - poinformowały miejscowe władze. To kolejny zamach w tym kraju od czasu rozpoczęcia wycofywania stamtąd zachodnich wojsk. Eksplozja nastąpiła na kilka godzin przed początkiem ogłoszonego przez talibów trzydniowego zawieszenia broni z okazji kończącego ramadan święta Id al-Fitr.

Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do zamachu.

Afgańskie MSW poinformowało również, że w poniedziałek we wczesnych godzinach rannych w położonej na północ od Kabulu prowincji Parwan doszło do wybuchu, który uderzył w minibus. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych.

"Wszyscy mudżahedini dostali instrukcję wstrzymania wszelkich ofensywnych operacji"

"Wszyscy mudżahedini dostali instrukcję wstrzymania wszelkich ofensywnych operacji, aby zapewnić naszym rodakom pokojową i bezpieczną atmosferę podczas święta Eid-al-Fitr, tak aby mogli uczcić tę radosną okazję" - napisał na Twitterze rzecznik talibów Mohammad Naeem. Dodał jednak, że powinni być gotowi do odwetu jeśli zostaną zaatakowani przez siły rządowe.

Negocjacje pokojowe z talibami

Deklaracja o zawieszeniu broni nastąpiła po tygodniach nasilających się aktów przemocy i terroru w kraju i dwa dni po zamachu bombowym w pobliżu szkoły w Kabulu, w którym zginęło 68 osób, w większości uczniów, a 165 zostało rannych. Do zamachu nie przyznała się dotychczas żadna organizacja. Talibowie, którzy dążą do obalenia rządu Afganistanu, oświadczyli, że nie mają z zamachem nic wspólnego i potępili go.