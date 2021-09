W Afganistanie zamilkła żeńska orkiestra. Muzycy ukrywają się, zamknięto narodowy instytut

Rzeczywistość po objęciu władzy przez talibów budzi obawy wśród wielu Afgańczyków. Kiedy członkinie żeńskiej orkiestry Zohra usłyszały podczas próby o wkroczeniu talibów do Kabulu, rzuciły się do ucieczki, porzucając instrumenty. Dziś uzbrojeni talibowie stoją przed zamkniętym Afgańskim Narodowym Instytucie Muzyki (ANIM), zabraniając tam wstępu. Wprowadzono częściowo zakaz organizowania wydarzeń muzycznych i imprez kulturalnych. - Dziewczyny z orkiestry Zohra oraz innych orkiestr i zespołów szkolnych boją się o swoje życie i ukrywają się - mówił założyciel ANIM. Była dyrygentka spaliła wszystkie fotografie związane z jej życiem artystycznym. - Jeżeli będzie tak dalej, nie będzie muzyki w Afganistanie - oceniła inna członkini grupy.

Ze strony talibów płyną sygnały sugerujące jednak coś odmiennego. Jednym z nich są słowa rzecznika talibów Zabihullaha Mudżahida, który wskazywał, że w islamie muzyka jest zakazana . Wyraził przy tym nadzieję, że uda się raczej przekonać ludzi do tego stanowiska, niż zmuszać ich siłą do rezygnacji z muzyki.

Dziewczyny z orkiestry "boją się o swoje życie i ukrywają się"

Wiele obaw ogarnęło członków żeńskiej afgańskiej orkiestry Zohra. Nazwa ta została jej nadana na cześć perskiej bogini muzyki. Grupa składała się z dziewcząt i kobiet z sierocińca w Kabulu, w wieku od 13 do 20 lat. Została utworzona w 2014 roku i stała się symbolem wolności. Afgańczycy cieszyli się z niej przez ostatnie 20 lat, pomimo wrogości, z jaką stykali się we wciąż mocno konserwatywnym muzułmańskim kraju.

Dzień, w którym talibowie wkroczyli do Kabulu

W dniu, w którym islamscy bojownicy wkroczyli do Kabulu, w ANIM odbywała się próba orkiestry do październikowej międzynarodowej trasy koncertowej. O godzinie 10 rano szkolni ochroniarze weszli do sali prób, aby powiedzieć muzykom, że zbliżają się talibowie. Wielu artystów, uciekając w pośpiechu, porzuciło instrumenty zbyt ciężkie i zbyt rzucające się w oczy, by nosić je po ulicach stolicy - wspominał założyciel instytutu.