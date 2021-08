Reporterce RTA nie pozwolono wrócić do pracy. Deutsche Welle: talibowie zabili członka rodziny dziennikarza

Talibowie poszukujący na zachodzie Afganistanu dziennikarza Deutsche Welle zabili jednego z członków jego rodziny, a drugiego ciężko ranili - poinformował w czwartek niemiecki serwis. Dziennikarz ten obecnie pracuje w Niemczech, a pozostałym jego bliskim w ostatniej chwili udało się uciec - dodano. Dyrektor generalny Deutsche Welle Peter Limbourg potępił czyn afgańskich ekstremistów i wezwał rząd Niemiec do działania.

Według DW domy co najmniej trzech dziennikarzy serwisu zostały już przeszukane przez talibów. Deutsche Welle oraz inne media i organizacje wystosowały list otwarty, w którym wzywają rząd w Berlinie do stworzenia awaryjnego programu wizowego dla afgańskich pomocników sił niemieckich.

Reporterce RTA nie pozwolono wrócić do pracy

Znana dziennikarka i prezenterka afgańskiej telewizji publicznej RTA Szabnam Dawran poinformowała w czwartek, że po przejęciu kontroli nad krajem przez talibów nie pozwolono jej wrócić do pracy. Zaapelowała o pomoc. - Jeśli świat mnie słyszy, proszę pomóżcie nam, bo nasze życie jest zagrożone - powiedziała w nagraniu Dawran z osłoną na twarzy i kartą identyfikującą ją jako pracowniczkę RTA.

Dawran, która pracowała w telewizji publicznej od sześciu lat, poinformowała, że w odróżnieniu od niej jej koledzy mężczyźni mogli wrócić do pracy. - Poszłam do mojego biura, ale niestety nie wpuszczono mnie. Powiedziano mi, że nie mogę pozostać na moim stanowisku, bo zmienił się system - powiedziała dziennikarka.

Talibowie przejmują władzę w Afganistanie

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid powiedział w środę, że pod ich rządami prawa kobiet będą szanowane, nie będzie dyskryminacji, a kobiety będą mogły pracować i uczyć się w "ramach podstawowych zasad prawa muzułmańskiego". We wtorek inny przedstawiciel bojowników, Enamullah Samangani, wzywał Afganki do włączenia się w tworzenie nowego rządu. - Nasz Islamski Emirat nie chce, by kobiety były ofiarami - mówił.