Wywiad dziennikarki z rzecznikiem talibów. Reuters: 20 lat temu coś podobnego nie mogłoby się wydarzyć

Dwa dni po zajęciu przez talibów stolicy Afganistanu, Kabulu, we wtorek gościem jednej ze stacji telewizyjnych był jeden z talibskich rzeczników. Wywiad przeprowadziła prezenterka, co w opinii agencji Reutera może świadczyć o podejmowanych przez talibów próbach ukazania opinii międzynarodowej swego bardziej umiarkowanego wizerunku. - Pozwolimy kobietom pracować i uczyć się w ramach podstawowych zasad naszego prawa muzułmańskiego - deklarował we wtorek główny rzecznik rebeliantów.