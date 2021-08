Wybuch samochodu pułapki przed domem ministra obrony Afganistanu

Przed domem pełniącego obowiązki ministra obrony w Kabulu doszło do wybuchu samochodu pułapki. Siły bezpieczeństwa poinformowały o śmierci sześciu osób, w tym czwórki zamachowców. Ministerstwo obrony opublikowało we wtorek przed północą krótki film wideo z udziałem Bismillaha Khana Mohammadiego, w którym powiadomił on, że atak nie wpłynie na jego determinację w służeniu krajowi.