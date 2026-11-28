Świat Eksplozja nieopodal szkoły w Afganistanie. Nie żyją uczniowie, rannych ponad 100 osób Sebastian Zakrzewski |

Do eksplozji doszło niedaleko szkoły na wschodzie Afganistanu Źródło wideo: PAP/EPA/STRINGER Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER

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Do eksplozji doszło w mieście Asadabad, stolicy prowincji Kunar na wschodzie Afganistanu. Oprócz szkoły uszkodzonych zostało kilka innych sąsiednich budynków.

Sami-ul-Haq Haq Bayan, przedstawiciel lokalnych władz, przekazał mediom, że eksplozja nastąpiła w sobotę ok. godz. 10 (godz. 6 czasu polskiego) w budynku, w którym przechowywano materiały wybuchowe.

Wybuch obok szkoły w Afganistanie. Władze o możliwych powodach

Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Abdul Mateen Qani poinformował w serwisie X, że według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji były "zaniedbania i nieostrożność" na składowisku materiałów wybuchowych należącym do pobliskich górniczych przedsiębiorstw. Zapewnił, że wszczęto dochodzenie w sprawie wypadku.

Eksplozja nieopodal szkoły w Afganistanie Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER Afganistan. Wybuch materiałów wybuchowych niedaleko szkoły Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER

Górnictwo jest ważną częścią przemysłu w Afganistanie, lecz panujące w nim niskie standardy bezpieczeństwa prowadzą do wypadków - wskazała BBC.