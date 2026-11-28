Eksplozja nieopodal szkoły w Afganistanie. Nie żyją uczniowie, rannych ponad 100 osób
Do eksplozji doszło w mieście Asadabad, stolicy prowincji Kunar na wschodzie Afganistanu. Oprócz szkoły uszkodzonych zostało kilka innych sąsiednich budynków.
Sami-ul-Haq Haq Bayan, przedstawiciel lokalnych władz, przekazał mediom, że eksplozja nastąpiła w sobotę ok. godz. 10 (godz. 6 czasu polskiego) w budynku, w którym przechowywano materiały wybuchowe.
Wybuch obok szkoły w Afganistanie. Władze o możliwych powodach
Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Abdul Mateen Qani poinformował w serwisie X, że według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji były "zaniedbania i nieostrożność" na składowisku materiałów wybuchowych należącym do pobliskich górniczych przedsiębiorstw. Zapewnił, że wszczęto dochodzenie w sprawie wypadku.
Górnictwo jest ważną częścią przemysłu w Afganistanie, lecz panujące w nim niskie standardy bezpieczeństwa prowadzą do wypadków - wskazała BBC.