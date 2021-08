Wiceprezydent Afganistanu: przejmuję obowiązki głowy państwa

Amrullah Saleh, dotychczasowy wiceprezydent Afganistanu, poinformował we wtorek na Twitterze, że w związku z opuszczeniem przez urzędującego prezydenta kraju to on, zgodnie z afgańskim prawem, przejmuje obowiązki głowy państwa.

Prezydent Ghani ucieka z Afganistanu

Po tym, jak w niedzielę talibowie dotarli do Kabulu - początkowo nie wchodząc do miasta - pojawiły się doniesienia o negocjacjach w sprawie przejęcia władzy. Wkrótce zaczęto też spekulować o losach prezydenta Aszrafa Ghaniego. Wieczorem on sam wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przekazał, że opuścił kraj, by uniknąć rozlewu krwi po tym, jak talibowie wkroczyli do jego siedziby w Kabulu. Jak tłumaczył, wyjechał, chcąc uniknąć starć z talibami, które mogłyby zagrozić milionom mieszkańców Kabulu. Ghani nie zdradził, gdzie obecnie przebywa. Większość źródeł twierdziła, że udał się do Tadżykistanu, a potem Omanu, ale wieczorem stacja Al-Dżazira podała, że wraz z żoną i kilkoma bliskimi współpracownikami poleciał do Taszkientu, stolicy Uzbekistanu.