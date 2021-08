"Washington Post": szef CIA spotkał się z przywódcą talibów

Szef CIA William Burns potajemnie spotkał się w Kabulu z przywódcą biura politycznego talibów Abdulem Ghanim Baradarem - informuje "Washington Post", powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników. Było to spotkanie najwyższych rangą przedstawicieli administracji prezydenta USA Joe Bidena i talibów od czasu, kiedy ci ostatni przejęli kontrolę nad afgańską stolicą.

Mułła Abdul Ghani Baradar jest jednym z współtwórców ruchu talibów i przywódcą jego politycznych struktur. Formalnie jest zastępcą emira talibów mułły Hajbatullaha Ahundzadeha, ale - jak podał "The Washington Post" - Baradar de facto jest przywódcą całego ruchu. Niedawno powrócił do Kandaharu w Afganistanie, po czym udał się do Kabulu, w którym toczą się rozmowy na temat sformowania nowego afgańskiego rządu.