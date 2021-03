"Trzy nasze koleżanki, młode kobiety, zostały zastrzelone". Napastnicy celowali w głowy

Trzy pracownice afgańskiej telewizji zostały zastrzelone we wtorek w Dżalalabadzie, położonym na wschodzie kraju. Miejscowa policja przekazała, że jeden z napastników został zatrzymany i że jest to talib. Fundamentalistyczne ugrupowanie nie przyznało się do ataku. To kolejny w ostatnim czasie zamach na życie pracowników mediów w Afganistanie.