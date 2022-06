Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Relacje świadków

- Kilka helikopterów przybyło z pomocą, ale nie jest jasne, co jeszcze mogą zrobić poza transportem martwych ciał – w ten sposób jeden z Afgańczyków opisał sytuację po potężnym trzęsieniu ziemi, w którym zginęły setki ludzi. Agencje pomocowe podkreślają, że komunikacja i zaopatrzenie w wodę stanowią dodatkowe wyzwanie.

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie między 5,9 a 6,1, do którego doszło w środę w godzinach porannych na wschodzie Afganistanu, wzrosła do 1000, a 1500 osób jest rannych - informowała afgańska agencja Bakhtar. Jak pisze Reuters, jest to najbardziej śmiercionośne trzęsieni ziemi w kraju od 20 lat.