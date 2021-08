Talibowie używają internetu do umocnienia władzy w Afganistanie

Talibowie w Afganistanie używają internetu do umocnienia odzyskanej właśnie władzy nad krajem - podał w sobotę "New York Times". W ostatnich tygodniach przywódcy grupy przekazywali w sieci wiadomości po angielsku oraz prowadzili relacje na żywo ze swoich konferencji prasowych.

Talibowie "odrobili lekcje z przeszłości"

Osoba obsługująca media społecznościowe talibów powiedziała anonimowo "NYT", że bojownicy podczas tegorocznej kampanii podbijania Afganistanu "odrobili lekcje z przeszłości". O ile w latach 90. zakazali korzystania z sieci, teraz korzystają z tysięcy kont na Twitterze - niektórych oficjalnych, innych anonimowych - żeby przekonać do siebie mieszkańców afgańskich miast.

"Talibowie nie muszą publikować treści przypominających ludności, że są brutalni. Ludzie to wiedzą. Talibowie potrzebują pokazać obrazki udowadniające, że potrafią rządzić krajem i integrować go" - ocenił Benjamin Jensen z amerykańskiego think tanku Atlantic Council.