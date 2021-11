Talibowie wprowadzają zakaz pokazywania kobiet w serialach

To pierwsze tego typu zarządzenie wydane przez afgańskie ministerstwo promowania cnót i zapobiegania niemoralności. Rzecznik ministerstwa, Hakif Mohajir, przekazał francuskiej agencji prasowej AFP, że "nie są to zasady, a wytyczne religijne".

Hujjatullah Mujaddedi, członek afgańskiej organizacji reprezentującej dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu, że ogłoszenie nowych wytycznych jest niespodziewane. Dodał, że niektóre z nich są niepraktyczne i jeśli wprowadzi się je w życie, nadawcy telewizyjni mogą być zmuszeni do zakończenia działalności.

Los kobiet pod rządami talibów

We wrześniu talibowie zakazali uczęszczania do szkoły dziewczynkom i młodym kobietom. Z kolei nowy szef władz Kabulu nakazał kobietom, aby nie chodziły do pracy, jeśli ich zadania mogą wypełniać mężczyźni.