Strzelanina podczas wesela. Trzy osoby zginęły, kilka jest rannych

W wyniku strzelaniny podczas wesela w Afganistanie zginęły trzy osoby, a kilka zostało rannych. Zabójcy podawali się za talibów i domagali się wyłączenia muzyki podczas uroczystości. Rzecznik talibskiego rządu zaprzecza jednak, żeby przestępcy mieli związek z tym ruchem islamistycznym. Dwóch z trzech podejrzanych sprawców zostało aresztowanych.

- Podczas ślubu w wiosce Shamspur Mar Ghundi w prowincji Nangarhar, trzej mężczyźni, przedstawiający się jako talibowie, wtargnęli do miejsca uroczystości i zażądali, by muzyka przestała grać – poinformował rzecznik rządu talibów. - W wyniku strzelaniny zginęły co najmniej trzy osoby, a kilka innych zostało rannych - podał. - Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych przez talibów. Trzeci mężczyzna uciekł, ale jest nieustannie poszukiwany - deklarował.

Podczas poprzednich rządów talibów muzyka była zakazana. Obecni rządzący nie wprowadzili póki co ponownie tego prawa, chociaż wciąż utrzymują, że odtwarzanie muzyki jest niezgodne z islamską religią.

Świadkowie zdarzenia informowali, że obrażenia osób zranionych podczas strzelaniny są bardzo poważne.

- Jeżeli ktoś kogoś zabije, nawet gdy sprawca jest jednym z nas, jest to przestępstwo. Taka osoba odpowie przed sądem i zmierzy się z prawnymi konsekwencjami swojego czynu - mówił rzecznik talibów.

Afganistan. Talibowie pozwalają uczennicom na powrót do szkół

Dziennik "The Guardian" zauważa, że po przejęciu władzy w Afganistanie w sierpniu, talibowie chcą uchodzić za mniej fundamentalistycznych niż ich poprzednicy z lat 1996-2001.

Uczennice niebawem będą mogły wrócić do szkół średnich - przekazał w połowie października rzecznik afgańskiego MSW w rządzie talibów. -Z tego, co wiem, już niebawem uniwersytety i szkoły ponownie się otworzą i wszystkie dziewczynki i nauczycielki powrócą do szkół - mówił.

Od czasu przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów 15 sierpnia nakazano kobietom pozostanie w domu do czasu przygotowania "bezpiecznych warunków do nauki". Tymczasem polecono, by chłopcy ze szkół wszystkich poziomów i dziewczynki w szkołach podstawowych od razu wrócili do zajęć.

